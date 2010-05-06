Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках в середу, 5 травня, значно знизилися на тлі побоювань інвесторів щодо розповсюдження боргової кризи, аналогічної грецькій, на інші країни єврозони, повідомляє агентство Рейтер.

На Нью-Йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість червневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 2,77 дол. - до 79,97 дол. за баррель.

Ціна червневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 3,06 дол. - до 82,61 дол. за баррель.