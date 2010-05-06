Moody's знизило прогноз рейтингів BP

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service змінило прогноз рейтингів старших незабезпечених боргових зобов`язань Аа1 британської нафтової компанії BP зы "Стабільного" на "Негативний", повідомляє k2kapital.

Експерти Moody`s пояснили своє рішення невизначеністю наслідків і витрат компанії після аварії на нафтовидобувній платформі в Мексиканській затоці. У повідомленні Moody`s наголошується, що недавнє поліпшення операційних показників і створює певний запас міцності, однак виключати можливість зниження рейтингу в результаті цієї аварії не можна.

Керована BP нафтова платформа в Мексиканській затоці Deepwater Horizon затонула 22 квітня після пожежі, викликаної потужним вибухом. У даний час нафтова пляма, після вибуху і витоку нафти зі свердловин на глибині 1,5 тис. метрів, досягла побережжя штату Луїзіана.

BP заявила, у свою чергу, що на даному етапі поки неможливо визначити, скільки коштів буде витрачено на ліквідацію наслідків розливу нафти. Аналітики вважають, що загальні витрати компанії можуть у результаті скласти від $2-8 млрд. Ситуація посилюється тим, що ВР не має в своєму розпорядженні страховки, яка може покрити збиток від аварії в затоці.