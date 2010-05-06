Янукович виступає за активізацію співпраці Нафтогазу і Газпрому

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності розширення і активізації співпраці України і Росії в енергетичній галузі, але не на засадах об’єднання НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам в Єнакієвому, коментуючи, зокрема, коментуючи ініціативу глави уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА щодо об’єднання «Газпрому» і «Нафтогазу».

«Перш за все, це був несподіваний експромт. Але це не означає, що це питання буде розглядатися Україною і вирішуватися», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас Президент України зауважив, що варіантів співпраці «Нафтогазу» і «Газпрому» зокрема та двох держав в енергетичній сфері загалом є багато.

«Це велике питання, що лежить, перш за все, у площині економіки. Що стосується політики, ми вважаємо, що наша головна політика – це захист національних інтересів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.