Бойко сподівається, що ВР схвалить законопроект про газовий ринок

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сподівається, що Верховна Рада України в найближчі тижні схвалить законопроект про газовий ринок, необхідний для приєднання України до Енергетичного співтовариства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Я три дні тому подивився цей законопроект і направив його до Верховної Ради. Сподіваюсь, у найближчі тижні парламент схвалить цей закон, ми маємо там більшість», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2009 року Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила приєднання України та Молдови до цієї організації.

Остаточне приєднання цих двох країн відбудеться після того, як вони подолають розбіжності, що залишаються між їхнім законодавством та законодавством ЄС про газовий ринок, а також проведуть необхідні процедури з ратифікації приєднання.

Довідка УНІАН. Угода про Енергетичне співтовариство була підписана у жовтні 2005 року в Афінах і набула чинності з 1 липня 2006 року. На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн-членів ЄС та 7 країн Західних Балкан. Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статус спостерігачів. Енергетичне співтовариство створено для поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на Південно-Східну Європу та сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країн-учасниць угоди.