Ціна на нафту знизилася

Ціна на нафту у четвер 6 травня впала до мінімальної позначки більш ніж за 2 місяці на тлі панічного скидання ф`ючерсів і акцій, повідомляє k2kapital.

Трейдери побоюються розростання кризи суверенних боргів в Європі, яке може привести до непередбачуваних наслідків. Червневі ф`ючерси на постачання нафти марки WTI впали на 3,6% до $77,11 за баррель. Це найнижча ціна закриття з 16 лютого.