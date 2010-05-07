Ціна на нафту знизилася
11:20, 07 травня 2010Енергетика
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До 77,11 дол./барр. – до двомісячного мінімуму
Ціна на нафту у четвер 6 травня впала до мінімальної позначки більш ніж за 2 місяці на тлі панічного скидання ф`ючерсів і акцій, повідомляє k2kapital.
Трейдери побоюються розростання кризи суверенних боргів в Європі, яке може привести до непередбачуваних наслідків. Червневі ф`ючерси на постачання нафти марки WTI впали на 3,6% до $77,11 за баррель. Це найнижча ціна закриття з 16 лютого.
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