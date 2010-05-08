Україна може стати транзитером російської електроенергії

У разі встановлення вставок постійного струму (ВПТ) на кордоні України з європейськими країнами Росія зможе організувати експорт власної електроенергії в Європу транзитом через українську енергосистему.

При цьому Україна з експортера власної електроенергії перетвориться на транзитера, що приведе до скорочення виробництва електроенергії і падіння валютних доходів держави.

Таку думку висловили експерти, яких тижневик «Дзеркало тижня» (№17, 30 квітня - 14 травня) попросив проаналізувати російський проект Угоди між урядом Російської Федерації і урядом України про розширення стратегічної співпраці у галузі енергетики. В рамках угоди російська сторона пропонує спільну реалізацію інвестпроектів щодо постачання електроенергії в треті країни, зокрема з використанням вставок постійного струму, а також спільний маркетинг електроенергії в країни Балтії.

Енергосистеми України, Росії, Білорусі і країн Балтії працюють паралельно, але не синхронізовані з європейською енергосистемою. За словами експертів, росіяни дуже зацікавлені у встановленні ВПТ на кордоні України з європейськими країнами. Це один із шляхів організації постачань електроенергії з енергосистем України і Росії до Європи через об`єднання енергосистем через вставки постійного струму.

Вартість створення таких підстанцій на порядок менше, ніж витрати на модернізацію всієї енергосистеми, пояснюють експерти. При цьому будівництво ВПТ займе значно менше часу, ніж модернізація національних енергооб`єктів.

Експерти зазначають, що українській електроенергії вже зараз дуже важко конкурувати з російською на зовнішніх ринках, оскільки Росія здатна забезпечувати дешевшим паливом і АЕС (тепловиділяючі складки власного виробництва), і ТЕС (вугілля і газ).

Наочною демонстрацією цього є боротьба України і Росії за ринки Молдови, Білорусі і країн Балтії, зокрема Литви, яку Україна програє, і в майбутньому ситуація тільки посилюватиметься.

Європейські компанії зацікавлені в імпорті дешевої електроенергії, і для них не має значення, де вона виробляється — в Україні або Росії. Тому вони лобіюватимуть питання транзиту дешевшої, ніж українська, російської електроенергії через вітчизняну енергосистему, переконані експерти.

Нагадаємо, що Росія вже зараз через одну з найбільших у світі ВПТ «Виборг» потужністю 1400 МВт постачає електроенергію в енергосистему NORDEL (енергооб`єднання країн Північної Європи — Фінляндії, Швеції, Норвегії і сходу Данії).