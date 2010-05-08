Експерт: популярність дизельного та газового пального може зрости

З підвищенням акцизного збору на бензин зросте привабливість дизельного, а також газового палива.

Таку думку в статті для тижневика «Дзеркало тижня» (№ 17, 30 квітня - 14 травня) висловив директор ТОВ «Консалтингова група А-95» Сергій КУЮН.

За його словами, у зв`язку з підвищенням акцизів, ініційованого урядом, зростання цін на бензин складе 60 коп./л, а елітна марка А-98 подорожчає майже на 1 грн., тому споживачі можуть перейти на дешевше дизельне пальне.

«Сьогодні його (дизельного пального) ціна на колонках нижча за ціну бензину А-95 на гривню, а новий акциз зробить цю різницю ще відчутнішою. Але це абсолютно не означає, що ціна дизельного пального на АЗС залишиться незмінною», - зазначив С.КУЮН.

Президент «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід КОСЯНЧУК не виключає, що власники станцій можуть перекласти частину подорожчання на дизельне пальне, щоб пом`якшити ціновий тиск на споживачів бензинів.

Найбільший імпульс у зв`язку з підвищенням акцизів на бензин може дістати газове паливо - вже сьогодні обсяг споживання газу становить близько 20% від бензину, сказав С.КУЮН.

На думку президента Асоціації скрапленого газу Сергія ПІВНЯ, якщо газ і подорожчає слідом за бензинами, то дуже небагато. За його словами, конкуренція на цьому ринку дуже висока, крім того, на зміну дефіциту прийшов надлишок товару, що додатково стимулює трейдерів до зниження цін.

Сьогодні бензин А-95 дорожчий за пропан-бутан удвічі (в середньому 4 грн./л проти 8 грн./л на бензин), але після неминучого подорожчання першого скраплений газ може стати ще привабливішим, пояснює експерт.

Оператори ринку газу - метану також чекають підвищення продаж внаслідок подорожчання бензину на тлі здешевлення газу росіянами.

На думку власника мережі компанії «Метан» Геннадія РУДЕНКА, привабливість метану підвищуватиметься головним чином не за рахунок зниження цін, а завдяки їхньому зростанню на конкуруюче паливо - пропан-бутан і бензин.

«Світова практика свідчить про те, що державі слід стимулювати перехід на метан як дешевше та екологічне паливо», - зазначає Г.РУДЕНКО.

На сьогодні ціна на метан становить 3,9 грн./л і, найімовірніше, зафіксується на цьому рівні й надалі, прогнозує С.КУЮН.

«В цілому газове паливо як альтернатива бензину має всі шанси дістати потужний імпульс для подальшого завоювання симпатій споживачів. Непогано це і з екологічного погляду. Щоправда, деякі гарячі голови в уряді вже обговорюють запровадження акцизів і на газ, зокрема скраплений, внаслідок чого на шляху популяризації цього енергоносія, що дедалі набирає обертів, опиниться високий бар`єр», - зазначає С.КУЮН.