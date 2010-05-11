На шахті "Распадська" у Кемеровській області РФ загинуло 43 гірника

Кількість жертв вибухів на шахті "Распадська" у місті Междуреченськ Кемеровської області Росії, за останніми даними, зросла до 43 осіб.

Впізнано тіла 39 загиблих, передає Радіо «Свобода».

Сьогодні вранці в оперативному штабі МНС повідомили, що невідомою залишається доля 47 шахтарів.

Як повідомлялося, 8 травня на шахті в місті Междуреченськ сталися два вибухи з інтервалом в чотири години. Другий вибух був значно сильнішим за перший і стався у той момент, коли у шахту спустилися 19 рятувальників. Всі вони загинули.