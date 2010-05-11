На шахті "Распадська" у Кемеровській області РФ загинуло 43 гірника
09:30, 11 травня 2010Енергетика
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Опізнано 39 загиблих
Кількість жертв вибухів на шахті "Распадська" у місті Междуреченськ Кемеровської області Росії, за останніми даними, зросла до 43 осіб.
Впізнано тіла 39 загиблих, передає Радіо «Свобода».
Сьогодні вранці в оперативному штабі МНС повідомили, що невідомою залишається доля 47 шахтарів.
Як повідомлялося, 8 травня на шахті в місті Междуреченськ сталися два вибухи з інтервалом в чотири години. Другий вибух був значно сильнішим за перший і стався у той момент, коли у шахту спустилися 19 рятувальників. Всі вони загинули.
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