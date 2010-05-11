Бензин у роздріб за тиждень подорожчав на 0,4%

З 30 квітня до 7 травня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,3-0,4% (в середньому на 0,4%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 30 квітня до 7 травня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А- 80 - збільшилися на 0,4% - з 7,10 грн./літр до 7,13 грн./літр

Бензин А- 92 - збільшилися на 0,3% - з 7,60 грн./літр до 7,62 грн./літр

Бензин А- 95 - збільшилися на 0,4% - з 8,04 грн./літр до 8,07 грн./літр

Дизельне паливо - збільшилися на 0,3% - з 7,04 грн./літр до 7,06 грн./літр

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено в травні 2008 р.. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.