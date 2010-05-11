Нафта опустилася нижче 77 дол. за барель

Нафта опустилася нижче $77 у вівторок на тлі зміцнення долара, тоді як дані про інфляцію в Китаї посилили занепокоєння про можливе посилення грошово-кредитної політики, повідомляє Рейтер.

Долар піднявся на 0,5 відсотка до кошика валют наступного дня після того, як угода про програму допомоги країнам єврозони вартістю майже $1 трильйона викликала ралі єдиної валюти. У минулі вихідні Євросоюз розробив найбільшу програму фінансової допомоги з часу банкрутства Lehman Brothers у 2008 році.

Інфляція в Китаї виросла в квітні до 18-місячного максимуму, а обсяги банківського кредитування перевищили прогнози. Радник Центробанку країни дав зрозуміти, що Пекін готовий дати юаню більше свободи, управляючи валютою "на основі кошика валют".

До 10.17 МСК червневі ф'ючерси на американську легку нафту подешевшали на $0,51 до $76,28 за барель. Ф'ючерси на нафту сорту Brent скоротилися на $0,41 до $79,71.

"Окрім нинішньої кризи нам доводиться стежити за ліквідністю на ринку нафти, якщо ми побачимо падіння ліквідності - ціни можуть впасти ще нижче. Якщо ми побачимо стабілізацію при тому, що реальна економіка все ж відновлюється, ціни можуть піти вгору до $80 -$90 у третьому кварталі", - сказав Стівен Грабер з Credit Suisse.

Генеральний секретар Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Абдулла аль- Бадрі очікує, що програма допомоги в Європі підніме ціни на нафту вище $80 за барель. Але він попередив про можливі великі коливання цін, оскільки економіка ще не відновилася остаточно.