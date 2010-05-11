"Укренерго" 18 травня проведе аукціон з експорту електроенергії

НЕК "Укренерго" оголосила про проведення місячного аукціону на наданням послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перерізу для експорту електроенергії в червні.

Відповідне оголошення оприлюднене на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, на місячний аукціон компанія вирішила виставити 270 МВт пропускної спроможності так званого енергоострова" "Бурштинського», який працює в синхронному режимі з ENTSO, - E і з якого Україна здійснює експорт електроенергії в Румунію, Словаччину та Угорщину. Переріз "Бурштинського енергоострова" розбитий на 5 нерівних лотів: один на 100 МВт (гарантованого постачання протягом місяця) і три по 50 МВт (тільки один лот гарантований протягом місяця), а також один лот 20 МВт (негарантованого постачання).

Стартова ціна лотів з "Бурштинського енергоострова" коливається в межах від 336,096 тыс. грн. до 1,680 млн. грн.

Окрім того, на аукціон виставлять пропускну спроможність перерізу з Польщею "Добротвірська ТЕС - Замость (Польща)" двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт. Початкова вартість лотів - 2,268 млн. грн. і 1,344 тыс. грн. відповідно.

Також "Укренерго" виставило на торги три негарантовані лоти сумарним обсягом 200 МВт в напрямку Молдови. Стартова ціна на лоти у напрямку Молдови коливається від 840,240 тис. грн. до 1,680 млн. грн.

Компанія також виставила на аукціон 1,2 тис. МВт пропускної спроможності у напряму Російської Федерації. При цьому, тільки 1 тис. МВт перерізу гарантовано упродовж червня. Стартова ціна по цих лотах коливається від 504,144 тис. грн. до 2,016 млн. грн.

Заявки на участь в аукціоні приймають до 16:00 17 травня. Аукціон відбудеться 18 травня о 15:00 (м. Київ, вул. Комінтерну, 27).

Нагадаємо, з 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт. За підсумками річного аукціону (на увесь 2010 рік), право доступу до 100 МВт перерізу так званого енергоострова Бурштинського, звідки здійснюється експорт в країни Східної Європи, придбала держкомпанія ВАТ "Західенерго". Ще 150 МВт придбала приватна компанія ТОВ "Східенерго" (ДТЕК). 25 МВт негарантованих постачань придбала держкомпанія "Укрінтеренерго". Також у грудні і січні "Укренерго" проводила місячні аукціони на період постачання в січні і лютому, на яких "Східенерго" і "Укрінтеренерго" придбавали близько 250 МВт пропускної спроможності острова.

З 1 березня Україна припинила комерційні постачання електроенергії з Бурштинської ТЕС у напрямку в Словаччину, Угорщину і Румунію через внутрішній дефіцит вугілля газової групи. Через це з лютого "Укренерго" провело 3 безрезультатних місячних аукціони по доступу до перерізу (березневий, квітневий і травневий).

НАК "Енергетична компанія України", яка керує "Західенерго", сподівається на відновлення комерційних постачань електроенергії з "Бурштинського енергоострова" з 1 червня.

Довідка УНІАН. Україна в січні-березні збільшила експорт електроенергії на 34% (на 304,8 млн. кВт/г), порівняно з аналогічним періодом 2009 р., до 1,202 млрд. кВт/г. Україна у 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або на 3,867 млрд. кВт/г, - до 4 млрд. кВт/г, порівняно з 2008 роком. Минулого року Україна експортувала електроенергію в Словаччину, Угорщину, Білорусь, Польщу і Румунію. Експорт електроенергії здійснювало ДПВД "Укрінтеренерго", яке купувало її на Гуртовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифом.