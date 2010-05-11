«Укргідроенерго» збільшило чистий прибуток на 66,2%

ВАТ «Укргідроенерго» в січні-березні 2010 року збільшило чистий прибуток на 66,2%, або 70,761 млн. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 177,663 млн. грн.

Про це йдеться у звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії за підсумками першого кварталу ц.р. виріс в 1,46 раза – до 406,935 млн. грн., валовий прибуток – на 56,6%, до 278,896 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укргідроенерго» в 2009 році збільшило чистий прибуток на 31,6%, або 128,291 млн. грн., в порівнянні з 2008 роком – до 534,395 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» створене на початку 2004 року шляхом об`єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго». Загальна встановлена потужність дев`яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, складає 4,353 Гвт.