Бензин у крупному гурті за тиждень подешевшав на 0,5%

З 4 по 11 травня 2010 року середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,3-0,7% (в середньому на 0,5%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 4 по 11 травня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збереглися на рівні 8410 грн./т; на бензин А-92 – знизилися на 0,3%, або 30 грн./т, – до 8730 грн./т; на бензин А-95 – знизилися на 0,7%, або 60 грн./т, – до 9000 грн./т; на дизельне паливо – знизилися на 0,4%, або 30 грн./т, – до 7250 грн./т.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створену у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.