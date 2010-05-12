До 60 зросла кількість загиблих на шахті в Кемеровській області Росії

Число загиблих під час вибухів на шахті "Распадська" в місті Мєждуреченськ Кемеровської області Росії зросло до 60.

В середу вранці рятувальники знайшли під землею ще вісім тіл, - повідомили в оперативному штабі пошуково-рятувальної операції, передає Радіо «Свобода».

Невідомою залишається доля 30 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 8 і 9 травня на шахті в місті Мєждуреченськ сталися два вибухи з інтервалом у чотири години. Другий вибух був значно сильніший за перший і стався в той момент, коли в шахту спустилися 19 рятувальників. Усі вони загинули.