До 60 зросла кількість загиблих на шахті в Кемеровській області Росії
09:37, 12 травня 2010Енергетика
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Невідома доля 30 чоловік
Число загиблих під час вибухів на шахті "Распадська" в місті Мєждуреченськ Кемеровської області Росії зросло до 60.
В середу вранці рятувальники знайшли під землею ще вісім тіл, - повідомили в оперативному штабі пошуково-рятувальної операції, передає Радіо «Свобода».
Невідомою залишається доля 30 чоловік.
Як повідомляв УНІАН, 8 і 9 травня на шахті в місті Мєждуреченськ сталися два вибухи з інтервалом у чотири години. Другий вибух був значно сильніший за перший і стався в той момент, коли в шахту спустилися 19 рятувальників. Усі вони загинули.
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