"Південний потік" може бути прокладений через Україну

Газопровід "Південний потік" може бути прокладений через територіальні води України. Цей первинний варіант маршруту газопроводу був включений у ТЕО газопроводу.

Газета "Комерсант" пише, що про запасний варіант згадали на випадок, якщо Росія не зможе одержати дозволу Анкари на будівництво газопроводу South Stream через чорноморський шельф Туреччини.

12 травня у Туреччині пройдуть широкомасштабні переговори, приурочені до візиту в Туреччину Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА. Представники урядів двох країн підпишуть рамковий документ, у якому будуть прописані умови спільної роботи над проектом прокладання трубопроводу "Південний потік".

Восени 2009 року Анкара видала Москві дозвіл на проведення геологічних робіт у винятковій економічній зоні Туреччини, проте підсумкового дозволу на прокладання трубопроводу в турецькій частині акваторії Чорного моря у Росії досі немає.

Участь Туреччини у проекті "Південний потік" подовжувала маршрут труби і робила проект дорожчим, проте давала страховку від політичних ризиків, пов`язаних із роботою в територіальних водах України.

"Комерсант" пише, що в Анкарі серйозно торгуватимуться з Росією з питання прокладання "Південного потоку". Раніше повідомлялося, що Туреччина планує одержати знижку до ціни на газ, що імпортується з Росії, а також знизити рівень обов`язкового обсягу відбору газу за контрактом при одночасному підвищенні обсягу закупівель. Натомість "Газпрому" нададуть можливість брати участь у будівництві підземного сховища газу і газової електростанції в Туреччині, а також у приватизації ряду розподільних газотранспортних мереж.

Варто зазначити, що нова влада України неодноразово заявляла, що українська ГТС могла б стати для Москви вигідною альтернативою прокладанню "Південного потоку" в обхід української території. Москва, проте, дала зрозуміти, що від цього проекту не відмовиться.

ТЕО проекту "Південний потік", в якому український маршрут вже вказаний як один із можливих, буде передано до кінця травня фахівцям італійської Eni, яка є співзасновником оператора проекту. Друга половина проекту належить "Газпрому".

"Південний потік" планується збудувати вже до 2013 року, нагадує Лента.ру. Газопровід буде прокладений дном Чорного моря до Болгарії, після чого його розділять на дві гілки: через Грецію - на південь Італії і через Сербію і Угорщину - до Австрії. Пропускна спроможність газопроводу становитиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.

Вартість підводної ділянки оцінюється в 6-10 мільярдів доларів, а потужність трубопроводу становитиме 30-65 мільярдів кубометрів газу на рік. Загальний кошторис проекту може досягти 25 мільярдів доларів.