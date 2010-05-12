Клюєв: 17-18 травня угоди з енергетики підписуватися не будуть

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ стверджує, що під час візиту в Україну Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА 17-18 травня не підписуватимуться угоди щодо співпраці в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту, відповідаючи на питання, чи підписуватимуться угоди щодо співпраці в енергетичній сфері, зокрема, щодо об`єднання «Росатом», «Енергоатом», НАК «Нафтогаз України», «Газпром».

«Щодо енергетичної співпраці, то 17-18 травня не підписуватимуться документи», - сказав перший віце-прем`єр. В той же час А.Клюєв додав, що такі документи «опрацьовуються».

Він відзначив, що нинішній уряд «діє публічно, і ви це бачите», оскільки ще до підписання угод інформує парламент і суспільство щодо їх змісту.

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що український уряд має намір «здати» Росії всі об`єкти паливно-енергетичного комплексу.

За її даними, пропонується створити спільне підприємство, яке займатиметься будівництвом і введенням в експлуатацію декількох агрегатів Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Крім того, як стверджує Ю.Тимошенко, Росія пропонує Україні реалізувати проект будівництва Канівської ГАЕС, проекти з технічного переоснащення і реконструкції інших діючих теплових і гідроелектростанцій. Крім того, планується реалізація інвестиційних проектів з розвитку і модернізації розподільних систем України.

«Повністю весь енергоатом, повністю весь «Нафтогаз» по кожній буквально позиції. Це означає, що ми з вами, як народ, сильні тим, що ми маємо сьогодні в нашій державі одну з наймогутніших атомну енергетику», - відзначила Ю.Тимошенко.

«Після того, як 17 травня будуть підписані ці угоди таємно, ми з вами не матимемо нічого...”, - підкреслила Ю.Тимошенко.