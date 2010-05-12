Українську ГТС не передадуть «Газпрому»

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляє, що українська ГТС не буде передана російському «Газпрому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді України, представляючи інформацію Кабінету міністрів про хід переговорів між Україною і Російською Федерацією про підготовку міждержавних угод, підписання яких планується 17 травня під час візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва.

А.КЛЮЄВ підкреслив: «Я скажу однозначно: якщо стоятиме питання про ГТС, то мова не йтиме про передачу ГТС російському «Газпрому».

За його словами, якщо під час переговорів із російською стороною ставитиметься питання про ГТС, то «ми ставитимемо питання про створення газового консорціуму тристороннього – це країни ЄС, Україна та Росія».

А.КЛЮЄВ підкреслив, що тоді це питання буде внесено для розгляду у Верховну Раду України. За його словами, саме парламент повинен буде розглянути питання про «функціонування цієї ГТС і передачу в концесію».

«Приймуть закон про концесію, про передачу ГТС нашому консорціуму - тоді питання стоятиме, не приймуть – тоді питання не стоятиме», - сказав А.КЛЮЄВ.

Також він підкреслив, що переговори з Російською Федерацією ведуться про можливість «чистого кредитування» будівництва двох блоків на Хмельницькій АЕС, а не передачі її в чиюсь власність. За його словами, «тут ніякої здачі українських інтересів немає». А.КЛЮЄВ підкреслив, що питання про добудову цих двох блоків на АЕС розроблялося й урядом Юлії ТИМОШЕНКО.

А.КЛЮЄВ запевняє, що під час візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну «ніяких експромтів не буде», а будуть підписані лише документи, підготовлені на міжнародному рівні.