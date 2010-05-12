Експерти: Росія сильно виграє, а Україна - програє

Українські енергетичні експерти вважають, що у разі об`єднання ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» Росія сильно виграє, а Україна - програє.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку експерти висловили сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами екс-представника Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, «у разі злиття, Росія виграє дуже серйозно… а Україна втратить і увійде в газову залежність».

На його думку, після можливого об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» ціни на газ на внутрішньому ринку України не знизяться, а навпаки - збільшаться, оскільки Росія проводить на своєму внутрішньому ринку реформу газового ринку і приводить внутрішні ціни на газ до рівня європейських.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ не виключає, що у разі об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» на українські нафтогазові об`єкти будуть направлені російські фахівці, а також «абсолютно не виключаю прихід і військової сили на територію України».

У свою чергу, як зазначив екс-керівник НАК «Нафтогаз України» Олексій ІВЧЕНКО, «жодного позитиву я в цій ідеї не бачу, для чого Україні необхідно об`єднувати нафтогазові активи з Росією?.. Це є невірною політикою…».

На його думку, після можливого об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» «Україна абсолютно не матиме ніякого впливу на компанію».

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував створити об`єднаний газовий холдинг за участю "Газпрому" і "Нафтогазу". Глава українського уряду Микола АЗАРОВ заявив про готовність вивчити цю пропозицію.

Керівник "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомив, що міністри енергетики РФ і України після травневих свят зустрінуться у Москві з керівництвом "Газпрому" і "Нафтогазу", щоб обговорити об`єднання компаній.

3 травня представник Єврокомісії Марлін ХОЛЦНЕР заявила, що пропозиція про об`єднання російської компанії "Газпром" і української "Нафтогаз України" є "внутрішнім рішенням" урядів Росії і України.

За її словами, для ЄС важливо, щоб Україна "продовжила реформу з модернізації внутрішнього ринку газу з тим, щоб зробити його прозорішим, що також полегшити залучення індустрії ЄС".