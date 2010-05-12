Кабмін пропонує "Венко Прикерченська" мирову

Кабінет міністрів України пропонує компанії «Венко Прикерченська» укласти мирову угоду в тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«У нас уже подані відповідні пропозиції. Вони вивчаються сторонами», - сказав міністр, зазначивши при цьому, що аналогічні проекти мирових угод обговорюються зараз й іншими компаніями, з якими Україна перебувала в судових розглядах.

Як повідомляв УНІАН, в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма знаходиться позов компанії "Венко" до уряду України.

У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), що видобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту стосовно УРП.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.