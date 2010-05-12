Vanco ще не отримала офіційних пропозицій від Кабміну

Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) ще не отримала офіційних пропозицій від Кабінету Міністрів України про укладення мирової угоди по тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом України угоди про розділ продукції (СРП).

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив менеджер по зв`язках із громадськістю Vanco Prykerchenska Ltd. Руслан СКИБА.

«На даний момент ми ще не отримали офіційних пропозицій від Кабінету Міністрів України», – сказав він.

При цьому Р.СКИБА додав, що «як тільки ми отримаємо ці пропозиції уряду, то обов`язково уважно їх вивчимо, після чого відразу ж надамо наш офіційний коментар».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Кабінет Міністрів України пропонує компанії Vanco Prykerchenska укласти мирову угоду по тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом України угоди про розділ продукції.

«У нас уже подані відповідні пропозиції. Вони вивчаються сторонами», - сказав міністр, зазначивши при цьому, що аналогічні проекти мирових угод обговорюються зараз й іншими компаніями, з якими Україна перебувала в судових розглядах.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції, що видобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту стосовно УРП.

Наразі в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма продовжується арбітражний процес проти України щодо виконання УРП з компанією Vanco Prуckerchenska.

До цього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розділ продукції.