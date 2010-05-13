До 66-ти зросла кількість загиблих на шахті у Кемеровській області Росії

Кількість загиблих під час вибухів на шахті «Распадська» в Кемеровській області Росії зросла до 66 осіб, пошуки 24 гірників тривають.

Про це УНІАН повідомили в управлінні МНС РФ у Кемеровській області.

Упродовж ночі велися пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники обстежували 27 кілометрів гірських виробок. 18 кілометрів, що залишилися, поки що не пройдено через серйозні руйнування і завали.

У шахті на декількох дільницях виявлено вогнища загорання. У даний час пошуково-рятувальні роботи припинено, всі зусилля рятувальників зосереджені на гасіння вогнищ пожеж.

На думку фахівців, ступінь загазованості в шахті поки що не дає змоги здійснити запуск системи вентилювання.