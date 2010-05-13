Ф’ючерси на нафту закрилися поблизу 3-місячного минимуму

Ф'ючерси на нафту в середу закрилися поблизу тримісячного мінімуму, оскільки зростаючі обсяги нафтових запасів на Середньому Заході США чинили знижувальний тиск на ф'ючерси з найближчим терміном виконання, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування червневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 72 центи, або на 0,9%, до 75,65 долара за барель. Липневі ф'ючерси знизилися всього на 7 центів до 80,15 долара за барель, а серпневі ф'ючерси виросли в ціні на 37 центів, або на 0,5%, до 82,55 долара за барель. Цей ціновий розрив демонструє, наскільки перенасичений ринок через зростання нафтових запасів у терміналі Кушинг в штаті Оклахома.

Червневі ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE Futures в Лондоні виросли на 41 цент, або на 0,5%, до 80,90 долара за барель.

У середу Управління енергетичної інформації Міністерства енергетики США повідомило про те, що запаси в Кушингу, куди здійснюється фізичне постачання нафти, ф'ючерси на яку торгуються на NYMEX, на тижні 1-7 травня виросли на рекордні 37 млрд. барелів. Згідно з підрахунками, незавантаженими залишилися місткості менше ніж на 10 млн. барелів. Це відштовхує інвесторів від ф'ючерсів з терміном постачання в Кушинг у наступному місяці. Серпневі ф'ючерси і контракти з ще пізнішим терміном виконання доки утримують свою вартість, оскільки інвестори чекають зниження надлишкових запасів у разі відновлення економіки і зростання попиту на бензин у зв'язку з літнім автомобільним сезоном.

Котирування ф'ючерсів на нафту з найближчим терміном постачання на NYMEX упали більш ніж на 10 доларів за барель з 3 травня. Інвестори уникали вкладатися в активи, які найбільш залежні від світового економічного зростання, тоді як Євросоюз намагався впоратися з борговою кризою в Греції. Ціни на сировинні товари отримали деяку підтримку в середу, оскільки акції США почали рости, сигналізуючи про те, що інвестори знову готові відкривати ризиковані позиції.

Окрім зростання нафтових запасів в Кушингу, Управління енергетичної інформації повідомило про те, що в масштабах США запаси сирої нафти виросли на 1,9 млн. барелів, майже удвічі проти того, що прогнозували економісти. Запаси бензину несподівано скоротилися на 2,8 млн. барелів, тоді як прогнозувалося їх зростання на 500 тис. барелів. Запаси дистилятів, куди входять дизельне паливо і паливний мазут, виросли на 1,4 млн. барелів, тоді як аналітики прогнозували зростання на 1,2 млн. барелів.

Коефіцієнт завантаженості нафтопереробних потужностей знизився на 1,2 процентного пункту до 88,4%. Подальші скорочення потужностей повинні допомогти запобігти безконтрольному зростанню запасів палива цього літа, особливо з урахуванням того, що попит на нього, схоже, залишиться нижче від рівнів, які спостерігалися до рецесії.

Червневі ф'ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів виросли на 1,52 цента, або на 0,7%, до 2,2104 долара за галон. Котирування червневих ф'ючерсів на паливний мазут виросли на 1,90 цента, або на 0,9%, до 2,1591 долара за галон.