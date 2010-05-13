Борг споживачів перед «Київенерго» становить 2,2 млрд. грн.

Споживачі АК "Київенерго" заборговували компанії 2 млрд. 190 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в департаменті корпоративних комунікацій "Київенерго".

Зокрема, за електрику загальний борг складає 867 млн. грн. Основними боржниками є підприємства житлокомунхозу : "Київводоканал" - 460 млн. грн., КП УЖГ - 79 млн. грн., метрополітен - 48 млн. грн., "Київміськсвітло" - 31 млн. грн., "Київпастранс" - 22 млн. грн. Борг населення перед "Київенерго" за спожиту електроенергію складає 118 млн. грн..

За теплову енергію споживачі заборговували "Київенерго" 1 млрд. 324 млн. грн. Основними боржниками є комунальні житлові організації, що надають послуги населенню. Їх борг складає 874 млн. грн. У "трійці лідерів" також районний бюджет, який має заборгованість за електроенергію 189 млн. грн. а також ЖСК і ОСББ (комунальні і комерційні житлові організації і об'єднання) з боргом 102 млн. грн.

На 1 травня 2010 року київська міська влада заборговувала "Київенерго" 1 млрд. 868 млн. грн. з компенсації збитків на виробництво теплової енергії через тарифи, які нижчі за рівень економічних розрахунків. Таким чином, споживачі "Київенерго" разом з міським бюджетом заборговували Компанії 4 млрд. 59 млн. грн.

У повідомленні сказано, що кожного місяця "Київенерго" зазнає значних збитків через те, що боржники компанії не розраховуються за надану електрику і теплову енергію. Причиною боргів цих підприємств перед "Київенерго" значною мірою є відсутність компенсації бюджету за занижені тарифи, які діють на комунальні послуги в Києві, і невідповідне фінансування установ і підприємств міського підпорядкування.

"Якщо в новому бюджеті не знайдеться місця для компенсації збитків вічним боржникам за електрику і тепло, це означатиме, що депутати власноручно підштовхують "Київенерго" до дій з їх відключення. Адже якщо кошти так і не передбачать, то чекати оплати мільйонних боргів підприємствами, які залежать від міського бюджету, немає сенсу. У таких умовах постачання електроенергії провідним боржникам означатиме для "Київенерго" пряме порушення закону. Тому дії "Київенерго" щодо боржників безпосередньо залежатимуть від позиції депутатів під час прийняття бюджету міста Києва", - прокоментував голова правління АК "Київенерго" Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, 29 квітня "Київенерго" після численних попереджень припинила подачу електрики комунальному підприємству "Київпастранс". Приводом для припинення електропостачання стало проведення робіт зі зменшення заборгованості "Київпастрансу" через численні незаконні підключеня до його мереж сторонніх об'єктів і організацій.

Довідка УНІАН. АЕК "Київенерго" (Київ) є провідним виробником теплової енергії і електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - в тепловій енергії.