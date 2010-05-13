Україна та Росія до липня вирішать питання модернізації ГТС

Україна та Росія домовилися до липня вирішити питання про модернізацію української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на сесії загальних зборів НАН України.

Він сказав, що такої домовленості досягли під час засідань міжурядового українсько-російського комітету з двосторонньої співпраці, які пройшли в Сочі 30 квітня.

Він підкреслив, що уряд у вирішенні цього питання діятиме відкрито і наполегливо на користь країни.

"По-перше, ми ні від кого нічого не приховуємо. Ми діятимемо рішуче в такій мірі, у якій вважаємо необхідним", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії в Сочі заявив, що Україна і Росія домовилися разом працювати із залученням Європейського Союзу над модернізацією української газотранспортної системи.

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ пізніше заявив, що українська ГТС не буде передана російському "Газпрому". За його словами, якщо під час переговорів з російською стороною ставитиметься питання про ГТС, то "ми ставитимемо питання про створення газового консорціуму трибічного - це країни ЄС, Україна і Росія".

А. КЛЮЄВ підкреслив, що тоді це питання буде внесено для розгляду у Верховну Раду України. За його словами, саме парламент повинен буде розглянути питання про "функціонування цієї ГТС і передачі в концесію". "Ухвалять закон про концесію, про передачу ГТС нашому консорціуму - тоді питання стоятиме, не ухвалять - тоді питання не стоятиме", - сказав А.КЛЮЄВ.