Україна та Росія до липня вирішать питання модернізації ГТС
Заявляє очільник українського уряду
Україна та Росія домовилися до липня вирішити питання про модернізацію української газотранспортної системи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на сесії загальних зборів НАН України.
Він сказав, що такої домовленості досягли під час засідань міжурядового українсько-російського комітету з двосторонньої співпраці, які пройшли в Сочі 30 квітня.
Він підкреслив, що уряд у вирішенні цього питання діятиме відкрито і наполегливо на користь країни.
"По-перше, ми ні від кого нічого не приховуємо. Ми діятимемо рішуче в такій мірі, у якій вважаємо необхідним", - сказав М.АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу після засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії в Сочі заявив, що Україна і Росія домовилися разом працювати із залученням Європейського Союзу над модернізацією української газотранспортної системи.
Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ пізніше заявив, що українська ГТС не буде передана російському "Газпрому". За його словами, якщо під час переговорів з російською стороною ставитиметься питання про ГТС, то "ми ставитимемо питання про створення газового консорціуму трибічного - це країни ЄС, Україна і Росія".
А. КЛЮЄВ підкреслив, що тоді це питання буде внесено для розгляду у Верховну Раду України. За його словами, саме парламент повинен буде розглянути питання про "функціонування цієї ГТС і передачі в концесію". "Ухвалять закон про концесію, про передачу ГТС нашому консорціуму - тоді питання стоятиме, не ухвалять - тоді питання не стоятиме", - сказав А.КЛЮЄВ.