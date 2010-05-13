Азаров: Уряд готує пропозиції для Vanco

В уряді України на даний момент готуються пропозиції щодо мирової угоди для вирішення конфліктної ситуації з компанією Vanco.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, відповідаючи на питання УНІАН, які умови українська сторона пропонує компанії для вирішення проблеми.

«Що стосується мирових угод, відверто кажучи, я поки що не в курсі (деталей – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ, наголосивши, що на даному етапі питанням займається Міністерство юстиції.

М.АЗАРОВ наголосив, що Мін‘юсту поставлено завдання підготувати механізм для розв‘зання проблеми без судових розглядів.

«Краще поганий мир, ніж добра війна. Якщо в результаті доброї війни до України буде застосовано санкції, то мені важко уявити, як ми ці санкції витримаємо. Тому завдання перед Мінюстом поставлено просте – розібратися, перш за все, в обґрунтованості претензій до України. Претензії, наголошую, пред`являються не до ТИМОШЕНКО, яка приймала ці рішення, - її для світової спільноти більше не існує. Претензії пред`являються до держави, до уряду України, і тому для нас надзвичайно важливо зараз розібратися, наскільки обґрунтовані ці претензії і наскільки ми їх зможемо, скажімо так, по-простому, – відбити. Якщо зуміємо відбити – це один варіант розвитку події. Якщо нам доведеться домовлятися, тобто укладати мирову угоду – інший варіант розвитку подій. І нарешті, найгірший – це питання застосування до України санкцій. Ми повинні цього уникнути», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що якби уряд ТИМОШЕНКО був далекоглядним, то він би подумав перш, ніж ухвалювати рішення щодо Vanco, яке могло викликати претензію.

«Далекоглядний уряд повинен був би думати, коли приймав рішення, чим це рішення небезпечне для країни. І це також, до речі, предмет розгляду в прокуратурі, хочу відзначити», - сказав прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, зараз в Арбітражному інституті Торгової палати міста Стокгольма лежить позов компанії Vanco до уряду України.

Кабінет Міністрів України пропонує компанії «Венко Прикерченська» укласти мирову угоду у тяжбі, пов`язаній з розірванням урядом України договору про розподіл продукції.

«У нас уже подано відповідні пропозиції. Вони вивчаються сторонами», - повідомив учора журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, наголосивши при цьому, що аналогічні проекти мирових угод обговорюються зараз й іншими компаніями, з якими Україна перебуває в судових розглядах.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України Угоду про розподіл продукції (СРП), що здобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права й обов`язки з СРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з СРП.

21 травня 2008 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.