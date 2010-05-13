Україна збільшила транзит газу в Європу на 55%

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в січні-квітні ц.р. збільшила транзит природного газу до країн Європи на 54,7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 35,9 млрд. куб. м. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК “Укртрансгаз”.

«Збільшення обсягів транзиту свідчить, перш за все, про відновлення обсягів виробництва, а отже споживання природного газу на території України і в країнах Західної Європи. Ми чекаємо збільшення обсягів транспортування газу в 2010 році», - заявив директор ДК «Укртрансгаз» Сергій ВИНОКУРОВ.

Також в повідомленні зазначається, що транспортування природного газу територією України за квітень 2010 року збільшилося на 38,03%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 11 млрд. 726,09 млн. куб. м.

Згідно з даними компанії, за квітень транзит природного газу через територію України становив 8 млрд. 401,07 млн. куб. м (із них до країн Західної Європи - 8 млрд. 195,93 млн. куб. м, до країн СНД – 205,14 млн. куб. м).

Обсяг транзиту для споживачів України за квітень становив 3 млрд. 269,23 млн. куб. м, що на 484, 11 млн. куб. м більше, ніж у квітні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України" скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або на 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком, до 95,2 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.