«Нафтогаз» більше не розраховуватиметься за газ

Уряду України вдалося стабілізувати фінансову ситуацію в НАК «Нафтогаз України», і надалі для розрахунків за газ, що купується у ВАТ «Газпром», НАК не використовуватиме бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на сесії загальних зборів НАН України.

«Вперше за березень-квітень «Нафтогаз» розрахувався, не залучаючи жодної копійки бюджетних коштів. Так буде й надалі», – заявив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня ц.р. НАК «Нафтогаз України» провела оплату за газ, куплений у ВАТ «Газпром» у квітні цього року.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактами купівлі-продажу і транзиту газу, а також доповненням до них, НАК «Нафтогаз України» має оплачувати вартість купленого газу щомісяця не пізніше 7-го числа наступного місяця. «Газпром», у свою чергу, 80% вартості транзиту газу має оплачувати до 6-го числа наступного місяця, 20% — до 20 числа наступного місяця.