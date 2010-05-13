Україна не віддасть Росії контроль над "Нафтогазом"

Нова українська влада не планує віддавати Росії контроль над НАК "Нафтогаз України", заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО в інтерв`ю британській Financial Times.

“Ми сказали, що подивимося на цю пропозицію, але, очевидно, що будуть значні труднощі в об’єднанні двох компаній. Ми не маємо наміру втратити контроль над “Нафтогазом”, - сказав він.

Міністр відзначив, нова влада намагається побудувати "дружні, добрі та прогнозовані" відносини з Росією, і назвав їх необхідною умовою для успішних відносин України з Європейським Союзом.

Як сказав К.ГРИЩЕНКО, Україна будує добрі відносини з Росією на "прагматичних і практичних засадах", і наголосив, що влада не має наміру поступатися національними інтересами.

"Ми ввійдемо лише в договори, які відповідають нашим інтересам та містять гарантії контролю над активами, які є на нашій території та є важливим елементом нашої економічного розвитку", - наголосив він.