Жодних рішень про об’єднання Нафтогазу і Газпрому не приймали

Жодних рішень у питанні об’єднання НАК “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром” учора у Москві під час робочої зустрічі міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА і голови правління “Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА ухвалено не було.

Про це УНІАН повідомило джерело із складу української делегації на переговорах у Москві.

За словами співрозмовника агентства, під час учорашнього обговорення ініціативи голови уряду Росії Володимира ПУТІНА стосовно можливого об’єднання “Нафтогазу” і “Газпрому” жодних рішень прийнято не було.

Водночас, українська делегація уважно вислухала пропозиції російських партнерів щодо подальшого поглиблення стратегічного співробітництва у газовій сфері.

“Ці пропозиції будуть розглянуті із урахуванням національних інтересів України”, - наголосив учасник переговорів.

Він також повідомив, що українська сторона висловила стурбованість зниженням обсягів російського газу, що транспортується газотранспортною системою України.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН запропонував створити об`єднаний газовий холдинг за участю "Газпрому" і "Нафтогазу". Глава українського уряду Микола АЗАРОВ заявив про готовність вивчити цю пропозицію.