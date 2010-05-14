Ф'ючерси на нафту закрилися на 3-місячному мінімумі

Ф`ючерси на сиру нафту у четвер впали до тримісячного мінімуму на тлі стійких побоювань щодо надмірних запасів нафти в ключовому нафтосховищі США, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Разом з тим, ціни на нафту як і раніше, коливаються в сталому діапазоні, трейдери фокусуються на ціновій різниці між найближчими ф`ючерсами - червневими і ф`ючерсами з терміном постачання в липні.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування червневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 1,7% до 74,40 долара за баррель. Липневі ф`ючерси знизилися всього на 1,5% до 78,99 долара за баррель. Різниця між вартістю цих двох контрактів, відома як спред, зараз більша, ніж зазвичай. Трейдери уникають ф`ючерсів з найближчим терміном постачання і купують контракт на наступний місяць, зважаючи на надмірні запаси нафти в терміналі Кушинг в штаті Оклахома.

У масштабах США запаси сирої нафти знаходяться на найвищому рівні з грудня, тоді як запаси в Кушинге росли протягом восьми тижнів поспіль. В даний час запаси нафти в цьому терміналі на 29% вище, ніж в аналогічний період минулого року.

Запаси бензину і дистилятів, що включають дизельне паливо і топковий мазут, також перевищили свої п`ятирічні максимуми, тоді як попит демонструє лише "проблиски" поліпшення.