«Нафтогаз» скоротив збитки на 13,2%

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-березні скоротила чистий збиток на 13,2%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 2 млрд. 5,956 млн. грн.

Про це йдеться в квартальній звітності компанії, опублікованої на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що в січні-березні НАК «Нафтогаз України» скоротила чистий прибуток на 8,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 29 млрд. 288,507 млн. грн., а також скоротила валовий дохід (виручку) від реалізації на 3,9% – до 34 млрд. 470,183 млн. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.