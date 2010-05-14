Бензин в Україні подорожчав

З 7 по 14 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися в середньому на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 7 по 14 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 0,1% - з 7,13 грн./л до 7,14 грн./л; бензин А-92 – збільшилися на 0,1% - з 7,62 грн./л до 7,63 грн./л; бензин А-95 – збільшилися на 0,1% - з 8,07 грн./л до 8,08 грн./л; дизельне паливо – збільшилися на 0,1% - з 7,06 грн./л до 7,07 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 р. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.