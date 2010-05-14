Україна скоротила імпорт газу на 24% - Держкомстат

Україна в січні-березні 2010 року скоротила імпорт природного газу на 24,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млрд. 969,114 млн. дол.

Про це повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-березні ц.р. у загальному обсязі імпорту становив 16,7%.

Експорт природного газу в січні-березні скоротився на 15,7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 839,2 тис. дол.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, в січні-березні ц.р. Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом у 3,2 раза, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 988,711 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-березні становив 8,4%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна скоротила імпорт природного газу на 15,5%, порівняно з 2008 роком, до 7 млрд. 979,358 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2009 році в загальному обсязі імпорту становив 17,6%.

У 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8%, порівняно з 2008 роком, до 2 млрд. 989,639 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2009 році становив 6,6%.