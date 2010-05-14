Мінпаливенерго: до кінця травня роздрібні цені на нафтопродукти знизяться

Міністерство палива і енергетики України прогнозує до кінця травня поточного року зниження роздрібних цін на нафтопродукти в Україні.

Про це в інтерв`ю кореспондентові УНІАН сказав директор департаменту газової, нафтової і нафтопереробної промисловості Мінпаленерго Костянтин БОРОДІН.

За словами К.Бородіна, з кінця квітня на зовнішніх ринках було зафіксоване падіння котирувань на нафту і нафтопродукти. Падіння цін викликане критичним станом економіки Греції. Зокрема, в період з 30 квітня по 12 травня вартість оптових партій бензину А-95 в Європі знизилася на 7,1% - до 746 дол./т, тоді як ціни на дизпаливо зі вмістом сірки 10 ppm повернулися на значення нижче позначки 700 дол./т (зниження склало 6,7%).

«Враховуючи те, що український ринок реагує на зміну цін в Європі із затримкою в 2-3 тижні, Мінпаливенерго прогнозує зниження вартості палива на заправках у середині травня», - сказав він.

При цьому К.Бородін додав, що, крім того, зниженню цін на нафтопродукти сприяє зміцнення гривні за останній місяць по відношенню до євро, валюти, в якій нараховуються акцизи на паливо. Так, за останній місяць курс євро НБУ знизився на 7,3% і склав станом на 13 травня 9,98 грн./евро.

Станом на 13 травня в Україні середня вартість бензину А-95 складає 8,08 грн./л, дизпалива – 7,04 грн./л. Згідно з прогнозами Мінпаленерго, до кінця травня середні ціни на паливо повернуться до значень нижче 8,0 і 7,0 грн./л, відповідно.