«Київенерго» просить КМДА терміново компенсувати 1,8 млрд. грн. збитків

Акціонерна компанія «Київенерго» направила столичній міській державній адміністрації листа, в якому нагадала про необхідність у терміновому порядку сплатити заборгованість компенсації збитків компанії на виробництво теплової енергії через тарифи, які встановлено нижче економічно обґрунтованого рівня.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій АК «Київенерго».

«Основним завданням «Київенерго» є забезпечення сталого функціонування енергетичного комплексу Києва. Це є не менш важливим завданням, ніж виплата заробітної плати працівникам бюджетної та комунальної сфери. Незважаючи на неодноразові звернення Компанії до міської влади щодо значного боргу міського бюджету перед «Київенерго», питання відшкодування різниці в тарифах за надану теплову енергію залишається не вирішеним», - говориться у листі.

Станом на 1 травня 2010 року Київська міська влада заборгувала "Київенерго" 1 млрд. 868 млн. грн. компенсації збитків на виробництво теплової енергії. Споживачі теплової та електричної енергії АК «Київенерго» заборгували компанії 2 млрд. 190 млн. грн.

«Боржники винні «Київенерго» астрономічну суму – понад 4 млрд. грн. Майже половина цієї суми - борг міського бюджету з різниці в тарифах. Ми черговий раз нагадали столичній владі про невідкладність вирішення цього питання та сподіваємося почути, яким чином і коли буде компенсовано збитки «Київенерго». Адже міська влада має для цього всі важелі – по-перше, саме вона затверджує тарифи та формує бюджет, а по-друге, – в її силах застосувати ефективні механізми взаєморозрахунків», - прокоментував листа фінансовий директор АК «Київенерго» Михайло УТКІН.

У компанії нагадали, згідно із ст. 20 законом України про теплопостачання, орган, який встановив тарифи нижче рівня їх собівартості, повинен передбачити механізм компенсування цієї різниці. Раніше повідомлялося, що у бюджеті столиці на поточний рік необхідно передбачити кошти на компенсацію збитків “Київенерго” з різниці в тарифах та погашення заборгованості минулих періодів споживачам компанії, які фінансуються з міського бюджету. За інших умов надання електрики без оплати означатиме для “Київенерго” пряме порушення закону. Компанія нагадала, що її дії стосовно боржників будуть напряму залежати від позиції депутатів при прийнятті бюджету міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Київраді буде представлено бюджет столиці на 2010 рік.