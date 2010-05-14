КМДА шукає шляхи погашення заборгованості перед «Київенерго»

Київська міська державна адміністрація спільно з Міністерством фінансів та Міністерством палива та енергетики шукає шляхи погашення заборгованості перед компанією «Київенерго» компенсації за різницю в тарифах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на засіданні сесії Київради перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО під час обговорення проекту бюджету Києва на поточний рік.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, відбулась нарада під головуванням прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА щодо розрахунків за газ.

«Дано доручення міністру фінансів, міністру палива та енергетики, Київській міській державній адміністрації знайти шляхи вирішення питання», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зазначив, зараз розглядаються варіанти взяття Києвом кредиту спеціально для погашення боргів з різниці в тарифах, або ж це будуть кошти, що виділені з держбюджету.

«Можливо, це буде доручення уряду взяти кредит. Буде постанова уряду, і ми будемо вимушені брати кредит на 10-15 років на погашення різниці в тарифах. Можливо, це буде з держбюджету за рахунок продовження дії 193 постанови», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

При цьому він підкреслив, що в держбюджеті на поточний рік коштів на компенсацію вказаної різниці не передбачено.

«Ми над цим працюємо, і я впевнений, що доручення прем’єр-міністра буде виконано в будь-якому вигляді: кредит під гарантії уряду або будуть внесені зміни до держбюджету в межах 1 млрд. 900 млн. грн.», - підкреслив А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, саме така сума боргу очікується на кінець року з урахуванням того, що тарифи на житлово-комунальні послуги після завершення опалювального сезону повернуться до рівня, який був до останнього зниження.

«На 2011 рік нам з вами вирішувати, що робити», - додав він, говорячи про необхідність подальшого підвищення комунальних тарифів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 травня, АК «Київенерго» направила столичній міській державній адміністрації листа, в якому нагадала про необхідність у терміновому порядку сплатити заборгованість компенсації збитків компанії на виробництво теплової енергії через тарифи, які встановлено нижче економічно обґрунтованого рівня.

За даними компанії, станом на 1 травня 2010 року міська влада заборгувала "Київенерго" 1 млрд. 868 млн. грн. компенсації збитків на виробництво теплової енергії. Споживачі теплової та електричної енергії заборгували компанії 2 млрд. 190 млн. грн.