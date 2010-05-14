«Галнафтогаз» придбає більше 50% «Чернівцінафтоінвесту»

Антимонопольний комітет України (АМК) дозволив ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» (Львів) придбати частку в капіталі ТОВ «Чернівцінафтоінвест» (Івано-Франківськ)

Про це йдеться у повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, дане придбання забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів в найвищому органі управління емітента.

Також повідомляється, що АМК дав дозвіл ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» і ТзОВ «Петрол Груп» (Київ) на узгоджені дії у вигляді підписання договорів купівлі-продажу товарів на автозаправних станціях з використанням пластикових смарт-карт терміном на 5 років.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн «Галнафтогаз» є одним з найбільших власників АЗС в Україні. Концерн володіє мережею з 285 сучасних автозаправних комплексів «ОККО». Всього компанії належить 309 АЗС. Компанія має в своєму розпорядженні 10 нафтобаз і 91 бензовоз.

У мережі «ОККО» працюють дві річкові заправні станції «ОККО», дві АГНКС «ОККО» і 118 автогазозаправних пунктів зрідженого газу (АГЗП).

АЗК «ОККО» розміщені в 21 області України і в АР Крим.