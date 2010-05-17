Медведєв: Об'єднання «Газпрому» і «Нафтогаз України» можливе

Об`єднання «Газпрому» і «Нафтогаз України» можливо лише на взаємовигідній основі і з урахуванням побажань сторін. Про це заявив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю українським ЗМІ, передає прес-служба Кремля.

«Всякого роду об`єднання можливі тільки на прагматичній основі. Не шляхом прямого з`єднання, а шляхом об`єднання, припустимо, окремих ланок. і з урахуванням побажань сторін», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«З якою б величезною симпатією ми не ставилися один до одного, як би ми не любили один одного, об`єднуватися можна тільки виходячи з суто прагматичних міркувань», - підкреслив він.

«Але альянси – вони не тільки можливі, вони в деяких ситуаціях необхідні», - вважає Президент РФ.

«Я зараз не аналізуватиму, як можна об`єднувати «Газпром» з «Нафтогазом». По-перше, це справа непродуктивна, тому що переговори на цю тему в повному розумінні ніколи не велися. А, по-друге, це вимагає гранично коректних розрахунків», - зазначив Д.МЕДВЕДЄВ.

«Нагадаю, що «Газпром» коштує близько 150 (за самою нижньою оцінкою) або 200 (за високою оцінкою, щодо високої) мільярдів доларів. «Нафтогаз» коштує дещо менше, при всій пошані до нього», - сказав російський лідер.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, «зараз йдеться не про те, щоб узяти і злити щось воєдино, тому що це буде, можливо, достатньо складно і для наших українських партнерів, і взагалі для роботи».

Відповідаючи на запитання, чи не ображений він на відмову Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА об`єднувати «Газпром» і «Нафтогаз України», російський президент сказав: «Я не ображений відмовою, тому що я це питання з Президентом ЯНУКОВИЧЕМ ще не обговорював. Якісь розмови на цю тему ведуться, на президентському рівні це не обговорювалося».

«Але я б зараз не відмовлявся ні від чого і нічого не передбачав. Зустрінемося з Віктором Федоровичем, поговоримо», - додав Д.МЕДВЕДЄВ.