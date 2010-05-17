Нафта дешевшає на тлі кризи в Європі

Нафта знижується в понеділок із-за страхів про кредитну кризу в Європі, слабкого євро і зростаючих запасів в США, повідомляє Рейтер.

До 8.25 МСЬК червневі ф`ючерси на американську легку нафту подешевшали на $1,32 до $70,31 за баррель. Раніше вони опустилися до $69,82, найнижчої відмітки з 5 лютого.

Ф`ючерси на нафту сорту Brent впали на $1,24 до $76,69.

"Зараз всі ринки падають на тлі європейської кризи. Я думаю, євро може скоротитися до долара приблизно до $1,2, що викличе нову хвилю корекції на ринку", - сказав Кен Хасегава з Newedge.

"Запаси нафти і нафтопродуктів збільшувалися в останні тижні і це ще одні чинник песимістичного настрою на ринку. Запаси, видно, виростуть знову на цьому тижні", - додав він.

Катар чекає подальшого тиску на ціни, оскільки боргова криза в Європі породжує невизначеність, заявив міністр нафтової промисловості країни в суботу.

"Вартість нафти визначається не попитом і пропозицією, а психологічними чинниками і невизначеністю, особливо в Європі (у зв`язку з Грецією), - сказав Абдулла бин Хамад аль-Атийя. - Все це чинить серйозний тиск на світову економіку і ціни на нафту".