РФ може збільшити експортне мито на нафту на 8,1 дол.

Експортне мито на російську нафту з 1 червня може вирости до 292,1 долара за тону з нинішніх 284 доларів, виходить з середньої ціни моніторингу Мінфіну і формули розрахунку експортного мита, прописаного в законі про митний тариф. "Середня ціна моніторингу з 15 квітня 2010 року до 14 травня цього року склала 80,42149 долара за барель, і граничний рівень мита може скласти 292,175 долара за тону" - сказав РІА «Новини» начальник звідно-аналітичного відділу Мінфіну РФ Олександр Сакович. Таким чином, згідно з розрахунками, мито на нафту з 1 червня може скласти 292,1 долара за тону.

Мито на світлі нафтопродукти може підвищитися до 209,1 долара за тону з нинішніх 203,7 долара за тону, на темні - до 112,7 долара з 109,7 долара, встановлені з 1 травня. Сакович повідомив також, що для нафти з родовищ Східного Сибіру у червні збережеться нульова ставка мита.

З 1 березня 2009 року у зв'язку зі стабілізацією ціни на нафту на рівні 43 долара за барель ставка експортного мита на російську нафту виросла до 115,3 долара за тону. Це було перше підвищення вивізного мита на нафту за чотири місяці. З квітня ставка знову була понижена - до 110 доларів за тону. У травні, червні, липні, серпні, вересні і жовтні минулого року мито підвищувалося. Проте, у листопаді мито знизилося майже на 10 доларів. У грудні воно виросло відразу на 40 доларів. У січні 2010 року мито знизилося на 4 долари, в лютому - підвищилося на 3,7 долара, в березні - знизилося на 17 доларів, у квітні - підвищилося майже на 15 доларів.