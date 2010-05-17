За тиждень бензин в Україні подешевшав в середньому на 0,5%

З 10 до 17 травня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,1-1,0% (в середньому на 0,5%). Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи "А-95", з 10 до 17 травня середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А- 80 - знизилися на 0,6%, або 50 грн./тона, - до 8360 грн./тона;

на бензин А- 92 - знизилися на 0,2%, або 20 грн./тона, - до 8710 грн./тона;

на бензин А- 95 - знизилися на 0,1%, або 10 грн./тона, - до 8990 грн./тона;

на дизельне паливо - знизилися на 1,0%, або 70 грн./тона, - до 7180 грн./тона.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.