Литвин: Питання приватизації ГТС зараз не на часі
14:27, 17 травня 2010Енергетика
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Є багато важливіших проблем
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що питання приватизації української газотранспортної системи зараз не на часі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
"Я вважаю, що це настільки чутлива проблема, що не треба до неї підходити одним наскоком", - сказав В. ЛИТВИН.
Більше того, сказав спікер, "це не та тема, щодо якої сьогодні треба розгортати дискусію".
В. ЛИТВИН також зазначив, що в Україні багато інших важливих питань, які треба вирішувати.
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