Україна збільшила експорт електроенергії на 40,5%

Україна в січні-квітні збільшила експорт електроенергії на 40,5% (на 422,1 млн. кВт/г) порівняно з аналогічним періодом 2009 р. - до 1,464 млрд. кВт/г.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики.

Згідно з повідомленням, зокрема, у вказаний період експорт української електроенергії в Угорщину виріс на 3,7% - до 226,5 млн. кВт/г, у Словаччину скоротився у 3,3 раза - до 236,5 млн. кВт/г, у Румунію - виріс 2,8 разу - до 61,6 млн. кВт/г.

ДПВД "Укрінтеренерго" в січні-квітні поставило в Білорусь 937 млн. кВт/г електроенергії, тоді як в січні-квітні 2009 р. постачання в цю країну не здійснювалися.

Польща в січні-квітні не імпортувала українську електроенергію.

З 1 березня Україна припинила комерційні постачання електроенергії з Бурштинської ТЕС у напрямку в Словаччину, Угорщину і Румунію через внутрішній дефіцит вугілля газової групи.

Нагадаємо, з 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, якими здійснюється експорт. За підсумками річного аукціону (на увесь 2010 рік) право доступу до 100 МВт перерізу так званого енергоострова Бурштинського, звідки здійснюється експорт в країни Східної Європи, придбала держкомпанія ВАТ "Західенерго". Ще 150 МВт придбала приватна компанія ТОВ "Східенерго" (ДТЕК). 25 МВт негарантованих постачань придбала держкомпанія "Укрінтеренерго". Також в грудні і січні "Укренерго" проводила місячні аукціони на період постачання в січні і лютому, на яких "Східенерго" і "Укрінтеренерго" придбавали близько 250 МВт пропускної спроможності острова.

Довідка УНІАН. Україна у 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або на 3,867 млрд. кВт/г, - до 4 млрд. кВт/г порівняно з 2008 роком. Минулого року Україна експортувала електроенергію в Словаччину, Угорщину, Білорусь, Польщу та Румунію. Експорт електроенергії здійснювало ДПВД "Укрінтеренерго", яке купувало її на Гуртовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифу.

У 2008 році Україна скоротила експорт електроенергії на 14,5% порівняно з 2007 роком - до 7,868 млрд. кВт/г. У вартісному відношенні обсяги експорту української електроенергії в 2008 році виросли на 26,8%, або 101,6 млн. дол., - до 480,4 млн. дол.