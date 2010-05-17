Україна з початку року збільшила експорт електроенергії на 40,5%

Україна в січні-квітні ц.р. збільшила експорт електроенергії на 40,5% (на 422,1 млн. кВт/год.) порівняно з аналогічним періодом 2009 р. - до 1,464 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива і енергетики.

Згідно з повідомленням, зокрема, у цей період експорт української електроенергії до Угорщини зріс на 3,7% - до 226,5 млн. кВт/год., до Словаччини скоротився в 3,3 разу - до 236,5 млн. кВт/год., до Румунії - зріс 2,8 разу - до 61,6 млн. кВт/год.

ДПЗД "Укрінтеренерго" в січні-квітні ц.р. поставило до Білорусі 937 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як в січні-квітні 2009 р. постачання в цю країну не здійснювалися.

Польща в січні-квітні ц.р. не імпортувала українську електроенергію.

З 1 березня ц.р. Україна припинила комерційні постачання електроенергії з Бурштинської ТЕС в напрямку до Словаччини, Угорщини і Румунії через внутрішній дефіцит вугілля газової групи.

Нагадаємо, з 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт. За підсумками річного аукціону (на весь 2010 рік) право доступу до 100 МВт перетину так званого Бурштинського енергоострова, звідки здійснюється експорт до країн Східної Європи, придбала держкомпанія ВАТ «Західенерго». Ще 150 МВт придбала приватна компанія ТОВ «Східенерго» (ДТЕК). 25 МВт негарантованих поставок придбала держкомпанія «Укрінтеренерго». Також у грудні та січні «Укренерго» проводила місячні аукціони на період поставок у січні та лютому, на яких «Східенерго» і «Укрінтеренерго» придбали близько 250 МВт пропускної спроможності острова.

Довідка УНІАН. Україна в 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або на 3,867 млрд. кВт/год., - до 4 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком. Минулого року Україна експортувала електроенергію до Словаччини, Угорщини, Білорусі, Польщі і Румунії. Експорт електроенергії здійснювало ДПЗД "Укрінтеренерго", яке купувало її на Оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифом.

У 2008 році Україна скоротила експорт електроенергії на 14,5% порівняно з 2007 роком – до 7,868 млрд. кВт/год. У вартісному відношенні обсяги експорту української електроенергії в 2008 році зросли на 26,8%, або 101,6 млн. дол. – до 480,4 млн. дол.