Україна збільшила виробництво електроенергії на 10,9%

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-квітні поточного року збільшилося на 10,9%, або 6,474 млрд. кВт/г порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 65,903 млрд. кВт/г.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, в першому кварталі теплові електростанції (ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 17,2%, або 4,066 млрд. кВт/г, - до 27,739 млрд. кВт/г, атомні електростанції (АЕС) - на 3,6% чи 1019 млрд. кВт/г, - до 29,591 млрд. кВт/г, блок-станції та комунальні ТЕЦ - на 10,2%, або 289,2 млн. кВт/г, - до 3,111 млрд. кВт/г.

ГЕС і ГАЕС в січні-квітні наростили виробництво електроенергії на 25,1% - до 5,459 млрд. кВт/г.

У квітні виробництво електроенергії в ОЕС України виросло на 13,8%, або 1,759 млрд. кВт/г порівняно з квітнем 2009 року - до 14,473 млрд. кВт/г.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в поточному році збільшити виробництво електроенергії на 6,1%, або на 10,5 млрд. кВт/г, - до 183,4 млрд. кВт/г порівняно з 2009 роком.

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2009 році скоротилося на 9,8%, або 18,768 млрд. кВт/г порівняно з 2008 роком - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/г.