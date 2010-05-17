Україна збільшила споживання електроенергії на 10,3%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), в січні-квітні поточного року виросло на 10,3%, або 6,017 млрд. кВт/год порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 64,501 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Згідно з повідомленням, за звітний період обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 11,7%, або 5,385 млрд. кВт/год порівняно з січнем-квітнем 2009 року - до 51,329 млрд. кВт/год.

У квітні споживання електроенергії кінцевими споживачами виросло на 14,6% порівняно з квітнем 2009 року - до 11,906 млрд. кВт/год.

Промислові підприємства в січні-квітні збільшили споживання електроенергії на 18,7%, або 3,786 млрд. кВт/год порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 23,982 млрд. кВт/год. Зокрема, підприємства металургійної промисловості наростили споживання електроенергії на 30,4%, або 3,034 млрд. кВт/год, - до 13,028 млрд. кВт/год. Транспортні підприємства за чотири місяці збільшили споживання електроенергії на 3,9% - до 3,056 млрд. кВт/год, комунально-побутові, - на 1,8%, до 6,773 млрд. кВт/год.

Обсяги споживання електроенергії населенням за вказаний період виросли на 9,3%, або 1,169 млрд. кВт/год порівняно з січнем-квітнем 2009 року - до 13,721 млрд. кВт/год.

В цілому частка промисловості в загальному обсягу споживання електроенергії в Україні в січні-квітні до аналогічного періоду 2009 року виросла з 44% до 46,7%, тоді як частка населення - скоротилася з 27,3% до 26,7%.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), скоротилося на 8,7%, або 16,151 млрд. кВт/год порівняно з 2008 роком - до 169,009 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9%, або 13,332 млрд. кВт/год порівняно з 2008 роком - до 134,558 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто) скоротилося на 0,5% порівняно з 2007 роком - до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6%, або 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год, - до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.

