"Газ України" попереджає боржників про відключення

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» закликає підприємства теплової комунальної енергетики (ТКЕ) повністю розрахуватися за спожитий природний газ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що у разі недотримання підприємствами ТКЕ своїх договірних зобов`язань щодо дисципліни газоспоживання та проведення стовідсоткових розрахунків за спожитий природний газ підприємства-боржники будуть відключені від газопостачання.

Компанія зазначає, що станом на 17 травня ц.р. рівень розрахунків підприємств ТКЕ за природний газ, спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 рр., становив 66%. Сума боргу підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за спожитий у зазначений період природний газ становить 3,29 млрд. грн.

Найбільшу заборгованість накопичили підприємства ТКЕ Донецької (539,48 млн. грн.), Дніпропетровської (494,52 млн. грн.), Харківської (410,00 млн. грн.), Луганської (309,74 млн. грн.) та Одеської (184,31 млн. грн.) областей.

Заборгованість АЕК «Київенерго» станом на 17 травня ц.р. перед ДК «Газ України» за спожитий у 2009-2010 рр.. природний газ становить 2,13 млрд. грн. (Рівень розрахунків ДК «Газ України» - 39%).

Також у ДК «Газ України» звертають увагу, що незадовільним є рівень погашення заборгованості за природний газ, спожитий в опалювальному сезоні 2008-2009 рр.. На сьогодні борг підприємств ТКЕ за спожитий у попередньому опалювальному сезоні природний газ становить 1,97 млрд. грн., а рівень розрахунків - 78%.

Зволікання з погашенням заборгованості за спожитий природний газ значно ускладнює підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр. і проведення НАК «Нафтогаз України» своєчасних і повних розрахунків за імпортований газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями ст. 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання та забезпечення населення теплою водою покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.