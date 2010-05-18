«Нафтогаз» залишать без Сахалінського родовища?

Кабінет міністрів України має намір відмінити рішення уряду від 1 березня 2010 року про передачу НАК «Нафтогаз України» спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами Сахалінського газоконденсатного родовища (Краснокутський район Харківської обл.).

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело, з посиланням на копію протоколу засідання Кабміну від 26 квітня 2010 року.

За його інформацією, це рішення скасовано у зв`язку його нереалізацією.

Нагадаємо, 14 травня в ефірі ТРК «Україна» лідер БЮТ, екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що уряд Миколи АЗАРОВА відмінив рішення Кабміну про передачу «Нафтогазу» ліцензії на Сахалінське родовище.

«У нас ще було стратегічне родовище газу - Сахалінське родовище в Харківський області. Ми, наш уряд, постановою передали його НАК «Нафтогаз України» для розробки і щоб газ, наш український, потрапляв саме громадянам України. Ви що думаєте, що хтось знає, що тиждень тому відмінили цю постанову і віддали найближчому оточенню ЯНУКОВИЧА найбільш стратегічне родовище газу в Харківський області? У вас вже його немає. Ви вже не володієте цими речами як держава», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

29 квітня 2010 року Рада інвесторів Сахалінського родовища звернулася до міністра охорони навколишнього природного середовища України Віктора БОЙКА з вимогою виконати Розпорядження Кабінету міністрів України від 26.08.2009 №1095-р. Це розпорядження зобов`язує міністерство видати НАК «Нафтогаз України» дозвіл на розвідку і експлуатацію Сахалінського родовища природного газу протягом 30 календарних днів. Рада інвесторів також нагадала голові правління НАК «Нафтогаз України» Євгену БАКУЛІНУ про те, що згідно з даним розпорядженням НАК «Нафтогаз України» з 26.09.2009 вже володіє дозволом на користування надрами Сахалінського родовища. На цій підставі Рада інвесторів закликала НАК «Нафтогаз України» розпочати підготовку плану заходів щодо відновлення робіт на Сахалінському родовищі природного газу.

Довідка УНІАН. Сахалінське родовище (Краснокутський район Харківської області) є одним з найбільш перспективних родовищ України і протягом останніх років неодноразово ставало об`єктом незаконних дій як з боку посадовців державних органів, так і представників приватних компаній, які намагалися одержати спецдозвіл на користування надрами цього родовища в обхід конкурентних процедур, визначених законодавством.