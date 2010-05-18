Нафта ОПЕК подешевшала

Ціна нафтової "корзини" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у понеділок, 17 травня, зменшилася на 2,7 долара - до 73,25 долара за баррель з 75,95 долара за баррель в попередній день торгів, йдеться у повідомленні організації.

У квітні 2010 року середня ціна барреля нафти ОПЕК склала 82,33 долара, в березні - 77,21 долара, в лютому - 72,99 долара, в січні - 76,01 долара за баррель.

Рекорд ціни "корзини" був встановлений 3 липня 2008 року - 140,73 долара за баррель. Середня ціна за підсумками 2009 року опинилася більш ніж удвічі нижче – 6 ,06 долара за баррель.

У березні 2008 року "корзина" була розширена до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, в даний час ціна "корзини" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що вибувається країнами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).