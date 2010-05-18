Ощадбанк Росії візьме участь у фінансуванні добудови ХАЕС?

Ощадбанк Росії має намір спільно з компанією «Росатом» взяти участь у фінансуванні добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова правління банку Герман ГРЕФ.

Він відзначив, що участь банку у цьому проекті на сьогодні ще розглядається.

«Останні кілька місяців ми спільно працюємо над цим проектом, і є надія, що найближчим часом нам вдасться його структурувати», – сказав Г.ГРЕФ.

При цьому він відзначив, що остаточну суму, необхідну для фінансування проекту, назвати поки що складно, однак ця сума «досить значна».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України схвалив проект міжурядової угоди між Україною і Російською Федерацією щодо добудови енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.

Довідка УНІАН. Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго ухвалило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорту», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС в Росії.

З метою реалізації проекту 18 лютого 2009 р. Кабінет Міністрів прийняв постанову № 118 «Про першочергові заходи з будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС». У ній чітко визначено тип реакторної установки і замовника будівництва – НАЕК «Енергоатом». Також спрощено процедуру закупівлі основного обладнання і проектування нових енергоблоків – у одного постачальника.

Попередня вартість спорудження 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС становить близько 15 млрд. грн.

Раніше президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКІВСЬКІЙ заявляв, що фінансування проекту здійснюватиметься таким чином: 85% – російська сторона надає кредит зі ставкою Libor + 3% і 15% – українська сторона. Погашення тіла кредиту – через 6 місяців після введення в експлуатацію нових енергоблоків.

10 квітня п.р. прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Росія розглядає можливість кредитування будівництва 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС у розмірі 5-6 млрд. дол.